Ook Brugge stelt zich kandidaat als Europese Culturele Hoofdstad in 2030, Kortrijk is misnoegd

Als Europese Culturele Hoofdstad krijg je subsidies om evenementen zoals tentoonstellingen, concerten en optredens met een Europese uitstraling te organiseren. Brugge kreeg die titel al in 2002. "Dat gaf toen een enorme meerwaarde aan de stad." zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Voor de culturele spelers in onze stad heeft het een enorm effect gehad. Meer bekendheid, meer mogelijkheden ook."

Ondermeer het Concertgebouw in Brugge werd gebouwd naar aanleiding van Brugge als Europese Culturele Hoofdstad in 2002. "Het grote voordeel van onze kandidatuur nu is dat wij niet moeten investeren in infrastructuur. Wij hebben ons Concertgebouw en we zullen tegen dan ook BRUSK hebben als grote exporuimte. Dat betekent dat we meer aan het inhoudelijke kunnen denken. Daardoor zullen wij een heel sterk dossier op tafel leggen", zegt de Brugse burgemeester.