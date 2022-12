Moederbedrijf van Tiktok geeft bespioneren van journalisten toe

Ook in Europa groeit de zorg over de app. Een maand geleden moest TikTok toegeven dat personeel in China toegang had tot de gegevens van Europese gebruikers. Dat volgde op een wijziging in hun privacybeleid. Volgens experts is die in strijd met de Europese privacywetgeving. Volgens TikTok gebeurde dat "strikt volgens de noden van een dienst binnen de onderneming".