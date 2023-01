Communicatiebureau uit Sint-Truiden doet jaar lang gratis communicatie van 5 goede doelen

De actie past bij de doelstellingen van het bureau, vertelt Ghys nog. “Wij geloven dat het interessanter is om je sterktes in te zetten als vrijwilligerswerk dan om gewoon geld te doneren.” Daarom is Idearté ook niet van plan het slechts bij deze ene actie te laten. “Het is zeker geen eenmalig verjaardagsfeit. We gaan evalueren, en kijken hoe we het kunnen verbeteren, maar we willen het zeker verder zetten”, besluit Aline Ghys.