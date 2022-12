In 2023 gaat de oorlog in Oekraïne een nieuwe, cruciale fase in

Gesprekken zijn dus voorlopig uitgesloten maar het verloop van een oorlog is grillig en onvoorspelbaar. Wat nu niet is, kan nog komen. Maar we kunnen ook naar een patstelling gaan tussen Oekraïne en Rusland die jaren kan duren, of toch naar een duidelijke overwinning van een van de twee landen. Ik vrees dat we het, jammer genoeg, ook in 2023 nog vaak zullen moeten hebben over de oorlog in Oekraïne.