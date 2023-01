Eerste natuurbegraafplaats in Brugge komt aan Blauwe Toren

De plannen voor een natuurbegraafplaats in Brugge zijn er al enkele jaren, maar nu heeft de stad de omgevingsvergunning aangevraagd. De begraafplaats zal aan de Blauwe Toren in Brugge komen. "Met de begraafplaats willen we de mogelijkheid bieden om de as van een overledene in een natuurlijke omgeving te begraven", zegt schepen van Openbaar domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Op de plek waar de begraafplaats komt, wordt er zoveel mogelijk natuur behouden. De planten en bomen die er nu al staan, blijven ook staan. "Er komen ook geen gedenkstenen en grafmonumenten en bloemen mogen alleen aan de onthaalplek geplaatst worden. We houden de inrichting van de natuurbegraafplaats zo minimaal mogelijk", vertelt Van Volcem.

De werken staan gepland in het najaar van 2023. De begraafplaats zou in totaal 544.000 euro kosten.