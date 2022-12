Ex-bediende (30) van bedrijf in Antwerpse haven krijgt 6 jaar cel voor hulp aan drugssmokkelaars

Er werd in totaal 3.109 kilo cocaïne gevonden in 5 containers waarover informatie werd uitgewisseld. De drugs werden in beslag genomen in Rotterdam, Londen, Kapellen, Beveren en de Dominicaanse Republiek. In 4 andere containers werden geen drugs gevonden, maar zijn er wel onregelmatigheden vastgesteld. Volgens de procureur is de smokkelaar er daar wel in geslaagd om de drugs eruit te halen.