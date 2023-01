Feesten voor 50 jaar CC Hasselt afgerond: 80.000 bezoekers

50 projecten in 5 maanden tijd voor 50 jaar cultuurcentrum Hasselt, het bleek een succesrecept. FESTIFIFTY lokte maar liefst 80.000 bezoekers. Om het project te realiseren, werkte het cultuurcentrum samen met verschillende partners, waaronder MoMeNT in Tongeren, VONK en Toneelacademie Maastricht. De feestelijkheden vonden niet alleen plaats in het cultuurcentrum, maar verspreid over de hele stad.