Fenna (6) uit Herne krijgt mooi kerstcadeau: medicijn voor muco eindelijk terugbetaald

Kaftrio is een geneesmiddel voor mensen met mucoviscidose. De taaislijmziekte heeft een grote impact op de ziektelast en de levenskwaliteit van de patiënten. Kaftrio verbetert de longfunctie, zorgt voor een vermindering van het aantal opstoten, doet de nood aan antibiotica afnemen en geeft mucopatiënten een betere levenskwaliteit.



“Fenna neemt nu een veertigtal pillen per dag. Ze zal er binnenkort een pak minder moeten nemen. Ze zal ook meer naar school kunnen gaan bij haar vriendjes, wat sowieso beter is voor haar ontwikkeling”, zegt Nerinckx.



Hoewel het een stap in de goede richting is, zal het geneesmiddel niet voor een volledige genezing zorgen. “Dat mogen we niet uit het oog verliezen”, zegt Nerinckx. “Ook komen niet alle patiënten in aanmerking voor de terugbetaling, want die is afhankelijk van enkele medische criteria.”