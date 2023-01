Fietstelpunt van Leuven piekt het hoogst in regio Vlaams-Brabant

Wat Vlaams-Brabant betreft, komt het tweerichtingsfietspad aan de Tiensevest in Leuven op de tweede plaats. Het telapparaat telde 4.331 fietsers op zijn piekdag. Daarna volgt de Ninoofsesteenweg in Pepingen, met op zijn piekdag 3.865 fietsers, de Brusselsesteenweg in Zemst met 3.245 fietsers, de Luchthavenlaan in Machelen met 2.259 fietsers en de Brusselsesteenweg in Herent 1.557 fietsers.

Het Agentschap Wegen en Verkeer registreerde het kleinst aantal fietsers in 2022 telkens langs de Alsembergsesteenweg in Beersel (108 fietsers) en in Sint-Pieters-Leeuw (120 fietsers).