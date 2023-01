De Watergroep zoekt oplossing voor leidingwaterprobleem in Hageland, ook waterbedeling gaat verder

In de gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tielt-Winge komt er bij sommige inwoners al enkele dagen geen druppel meer uit de kraan, of zit er weinig druk op de waterleidingen. Dat kwam door een lek in de leiding van Scherpenheuvel-Zichem. "De situatie is nog niet helemaal opgelost", zegt Kathleen De Schepper van de Watergroep, "maar onze herschakelingen van gisteren leveren wel al resultaat. De watertoren van Bekkevoort is bijvoorbeeld heel goed gevuld geraakt deze nacht."

Helaas werd er een bijkomend lek ontdekt in Meensel-Kiezegem, waardoor extra herschakelingen nodig zijn: "We zijn nu extra pompinstallaties aan het installeren, een deel vandaag en een deel morgen. Daarmee gaan we water aanvoeren vanuit de richting van Leuven en vanuit de richting Limburg." Daarnaast verdeelt De Watergroepverdeelt ook water als noodoplossing in de drie betrokken gemeenten.

In de loop van het weekend evalueert De Watergroep of de herschakelingen nodig blijven. "Het is voorlopig moeilijk om te zeggen of mensen veel last hebben. Vooral 's avonds melden de inwoners meer problemen. Dan zijn de mensen weer thuis na het werk en nemen ze een douche of zijn aan het koken."