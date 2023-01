Geen verbod meer op muziek in strandbars in Knokke-Heist vanaf 2023

De uitbaters van de strandbars zijn tevreden met de ophef van het verbod, maar wijzen ook op de stijgende prijzen van de vergunning om een strandbar uit te baten. "We zien de toelating om muziek te spelen als een soort toegeving voor de stijgende concessie", vertelt Kevin Caes van de strandbar Lichttorenstrand, "We zijn wel blij met de beslissing. In het buitenland is muziek de kern van een goede beachbar."

Dat de concessieprijs met 20 procent stijgt is volgens Wittesaele het gevolg van algemene inflatie. "Alle kosten om het strand jaarlijks te onderhouden, stijgen. De nieuwe regels rond muziek zijn dus geen compromis omdat een concessie duurder wordt", sluit hij af.