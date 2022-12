Een miljoen Belgen krijgt vanaf 1 januari 11 procent meer loon

De lonen van een miljoen bedienden zullen vanaf 1 januari 2023 geïndexeerd worden. Dat is te danken aan de wet op de automatische loonindexering die ervoor zorgt dat de lonen stijgen samen met de levensduurte.



Het leven is het afgelopen jaar erg duur geworden, onder andere door de oorlog in Oekraïne die de gasprijzen en prijzen van andere grondstoffen deden stijgen. Omdat we in 2022 een inflatiepiek gekend hebben van 12,27% (in oktober), was te verwachten dat veel lonen ook sterk zouden stijgen.