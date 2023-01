Helft van residentiële woningen in Brussel heeft geen energieprestatiecertificaat

De regelgeving van het EPB-certificaat trad in het Brussels gewest in werking in 2011. In de afgelopen elf jaar werden in totaal 331.143 EPB-certificaten opgesteld, waarvan er 266.981 vandaag geldig zijn. Het gaat om 230.936 appartementen en 36.045 huizen met een geldig certificaat. "Dat betekent dat ongeveer 55 procent van het residentiële vastgoedpark over een EPB-certificaat beschikt", blijkt uit het antwoord van minister Maron.

In verhouding tot het aantal wooneenheden zijn in de gemeentes Elsene (70,27 procent), stad Brussel (63,75 procent) en Ukkel (63,60 procent) de meeste certificaten verleend. De gemeentes Ganshoren (46,50 procent), Sint-Agatha-Berchem (50,05 procent) en Schaarbeek (50,17 procent) staan onderaan het lijstje.