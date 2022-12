Zangeres Camille vertelt in "Het huis" over de gezondheidsproblemen van haar moeder: "Haar in coma zien liggen, was best heftig"

Drie jaar geleden lag haar moeder even in coma door een hersenbloeding. "Het was best heftig om haar zo te zien liggen. Ik probeerde me groot te houden, maar zodra ik uit haar kamer was, brak ik. Ik was toen 17 jaar. #LikeMe beleefde een hoogtepunt. Het is heel gek dat je privéleven dan helemaal anders is.”

Haar moeder moest twee jaar revalideren. Camille bleef gedurende die moeilijke periode zingen en optreden."Ik had dat nodig. Dat is het liefste wat ik doe. Ik word daar gelukkig van. Dat is altijd al zo geweest. Ondertussen is mijn mama meer dan fulltime mijn manager. Ze regelt alles."