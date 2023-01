Na 2 indexeringen is prijs in Aalsterse OCMW-rusthuizen gestegen met 10 euro per dag

Dat de dagprijs in de 4 Aalsterse OCMW-rusthuizen nu in totaal met 10 euro verhoogd is, was een keuze die de stad moest maken. Dat zegt schepen voor sociale zaken Sarah Smeyers. "Alles is veel duurder geworden, niet alleen energie, maar ook materiaal en voeding. En dan zijn er nog de hogere loonkosten. Zonder indexeringen komen we niet uit de kosten." Volgens Smeyers hebben veel Vlaamse steden en gemeente een indexering van de OCMW-rusthuisprijzen doorgevoerd, nadat het Agentschap voor Zorg en Gezondheid die mogelijkheid had gegeven. "Een stijging van 10 euro per dag is effectief niet weinig. Maar onze prijzen liggen nog altijd iets lager dan in woonzorgcentra in de privésector. Toch wil ik die prijsstijging zeker niet relativeren."