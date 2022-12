Leven wordt iets minder snel duurder, maar inflatie blijft torenhoog

Ook in december blijven de energieprijzen de boosdoener voor de hoge inflatie. Energie is nog altijd meer dan een derde (32,88 procent) duurder dan in december vorig jaar en draagt zo 3,25 procentpunten bij aan het globale inflatiecijfer.

Opvallend zijn ook de sterk stijgende prijzen voor voeding. In die categorie is er van een dalende trend nog geen sprake. Voeding was in december 14,53 procent duurder dan vorig jaar, in november lag de inflatie bij voeding nog iets lager. De bijdrage van voeding aan de totale inflatie bedraagt nu 2,77 procentpunten, zegt Statbel.

Hierdoor stijgt ook de kerninflatie nog altijd: die gaat van 7,16 procent in november naar 7,34 procent in december.