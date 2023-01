Inwoners Lennik kunnen ook naar recyclageparken in Ternat en Roosdaal

De bedoeling is dat de inwoners altijd in het dichtstbijzijnde recyclagepark terechtkunnen. De afstand voor de inwoners van bijvoorbeeld Eizeringen tot het recyclagepark van Pepingen is heel wat langer dan naar dit van Ternat of zelfs Roosdaal.

“Telkens is minstens een van de parken geopend”, zegt bevoegd schepen Hendrik Schoukens (Groen). “Het zorgt voor een verhoogde dienstverlening voor de inwoners, en tegelijk ook een impact op de CO2-uitstoot, een win-win.”