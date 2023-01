Jan en Maria uit Vilvoorde organiseren gratis kerstdiner: “We willen ons steentje bijdragen voor mensen die het moeilijk hebben”

Aankomende zondag is het zover, het kerstfeest begint om 17.00 uur. “We gaan één lange tafel aankleden, waaraan we allemaal samen kunnen dineren", meent Jan. "Het is ons wel opgevallen dat veel mensen nog steeds schrik hebben om de stap te zetten om aan te schuiven, maar dat is nergens voor nodig. Iedereen is hier welkom. Het is oké als je je even niet goed in je vel voelt.”

Jan en Maria voorzien voor-, hoofd- en nagerecht en een glaasje wijn. Als hoofdgerecht krijgen de gasten kerstkalkoen.