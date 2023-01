Meer dan 2,2 miljoen voor renovatie Kasteel de Maurissens in Lubbeek: "Ideale leeromgeving voor kinderen van basisschool"

"Het Kasteel de Maurissens is in erfpacht genomen door Lubbeek. Na de renovatie zal de Gemeentelijke Basisschool van Pellenberg naar daar verhuizen", zegt Schepen van Onderwijs Wouters aan Radio2 in Vlaams-Brabant & Brussel. De leerlingen zullen les krijgen in het kasteel zelf en in de nieuwbouw. Er zal plaats zijn voor zo'n 213 kinderen.

Het kasteel werd recent beschermd als onroerend erfgoed en daar zal rekening mee gehouden worden tijdens de renovatie, zegt Wouters: "Het karakter van het gebouw zal behouden worden. De inkomhal is bijvoorbeeld erg majestueus. Het gebouw staat al even leeg, dus alle lokalen zullen onder handen genomen worden zodat ze weer tot hun recht komen."