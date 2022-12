Hoop en moed in kerstboodschap koning Filip na "jaar dat ons zwaar op de proef heeft gesteld"

In het bijzonder bedankt koning Filip de mensen die spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis hebben genomen, zeker nu de winter is begonnen. "Dank ook aan al wie zich dagelijks inzet voor de begeleiding van mensen die in armoede leven, zieken of mensen die leven met een handicap."

"Tot slot geeft de geschiedenis ons een boodschap van vertrouwen mee. Ze leert ons dat we in staat zijn de zwaarste crisissen te overwinnen, op voorwaarde dat we dat samen doen. Want de banden die we met elkaar smeden, zijn onze grootste rijkdom."