Nederlandse generator zorgt dat verlichting van de kerstboom in Oekraïense hoofdstad Kiev brandt: "Licht in duistere dagen"

Van Engelen was afgelopen week in de Zuid-Oekraïense stad Cherson waar één keer in de drie dagen een generator beschikbaar is. "Dan kunnen inwoners een keer hun telefoon opladen bij het lokale postkantoor."



Van Engelen stelt dat de situatie in Kiev nog meevalt, en dat de stichting zich vooral richt op de oostelijke en zuidelijke gebieden. Alle generatoren werden verzameld via donaties van particulieren en bedrijven.



BEKIJK - "Hij doet het !", of hoe een Nederlandse generator licht brengt in Kiev: