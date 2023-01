Kinderdagverblijf De Robbedoesjes in Kampenhout moet sluiten: "Geen fijne boodschap net voor kerst"

28 kinderen moeten nu op zoek naar een nieuwe opvangplek. “Er moet een andere oplossing gevonden worden en daarvoor wordt dan naar het lokaal bestuur gekeken. Zoals iedereen weet zitten heel wat crèches al overvol, ook bij ons. We vangen ook al kinderen van andere kinderdagverblijven op die in de buurt gesloten zijn, zoals in Boortmeerbeek en Zemst. Het wordt een huzarenstuk om dat op te lossen, maar we doen ons best. Natuurlijk, vlak voor kerst is dit een rare boodschap.”

De burgemeester gaat vandaag de crèches uit zijn gemeente samenroepen en ook bekijken of de scholen kunnen inspringen. “Sommigen kindjes kunnen binnen 1 a 2 maanden naar een instapklasje. We bekijken of er mogelijkheden zijn dat ze al vroeger gaan. Het is een puzzel met veel stukken. We gaan ook nog met het Agentschap Opgroeien overleggen of er andere oplossingen zijn. Snel zal dat niet gaan, maar we hopen de ouders toch in januari perspectief te kunnen bieden”, aldus Kris Leaerts.



Bij het kinderdagverblijf De Robbedoesjes was niemand bereikbaar voor commentaar.