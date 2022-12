Beschuldigde Abrini over naaktfouilles en blinddoeken bij transfer naar proces aanslagen: "De hysterie moet echt met 5 niveaus naar beneden"

Opvallend is dat ook hun cliënten zelf het woord krijgen van de rechter. Abrini spreekt over een "maskerade" en "hysterie". "In Parijs moest ik geen masker of vest dragen. We konden in de auto gewoon naar buiten kijken. En we arriveerden sereen op het proces. En wat doet men hier? Alles vastzetten. De hysterie die rond dit proces hangt, moet 5 niveaus naar beneden. Ze moeten stoppen met ons als dieren te behandelen."