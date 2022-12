IN KAART - Waar in jouw buurt komen er de komende twee jaar nieuwe (semi-)publieke laadpalen bij?

Minister Peeters mikt op 35.000 publieke of semi-publieke laadpunten tegen 2025. Op dit moment staat de teller op ongeveer 16.000 laadpalen. In juni werd een nieuwe projectoproep gelanceerd. Opnieuw dienden heel wat bedrijven, gaande van supermarktketens tot klassieke tankstations, een aanvraag in voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur op hun domein.

Uiteindelijk zijn er 254 projecten goedgekeurd, goed voor 10.789 extra (semi-)publieke laadpunten. Die zullen de komende twee jaar geplaatst worden. Vlaanderen maakt daarvoor bijna 10 miljoen euro vrij. "In 2021 hebben we een gelijkaardige projectoproep gelanceerd die 9.800 laadpunten opleverde. Deze projecten zijn al volop in uitvoering en moeten uiterlijk gerealiseerd zijn tegen november 2023", zegt minister Peeters.