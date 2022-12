Louise uit Affligem wint talentenjacht "The voice van Vlaanderen"

Het achtste seizoen van de talentenwedstrijd "The voice van Vlaanderen" is gewonnen door de 25-jarige Louise uit Affligem.

"Dit is heel raar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dankjewel aan iedereen die gestemd heeft. De centjes die ik gewonnen heb ga ik in muziek steken en ook een beetje in ons huis", reageerde Louise bij de bekendmaking.

Louise zat in het team van coach Natalia. "Alle finalisten waren goed, maar Louise is gewoon de beste", oordeelde Natalia na afloop.

De winnares mag binnenkort een eigen single opnemen en wint ook een geldsom van 25.000 euro.