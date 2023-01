Maatwerkbedrijf Interwest in Veurne verdelen speelgoed onder kinderen in armoede

Het project is een samenwerking tussen het maatwerkbedrijf Interwest uit Veurne, Dreamland en drie West-Vlaamse afdelingen van de organisatie Foodsavers. Samen willen ze vermijden dat teruggebracht speelgoed dat eigenlijk nog bruikbaar is, verloren gaat. "Zo zien we heel wat poppenhuizen waar elementen ontbreken", zegt Willem Eggermont van Interwest, "voor de consument is dat niet meer compleet, maar het speelgoed is wel nog perfect bruikbaar."

Interwest gaat het speelgoed testen en sorteren. "We gaan op zoek naar wat het probleem is met het stuk speelgoed. We proberen het te herstellen waar mogelijk en hopen zo dat kinderen in armoede er nog speelplezier aan hebben", vertelt Eggermont. Daarna gaat Foodsavers samen met armoedeorganisaties in Zuid-West-Vlaanderen, de Westhoek en de Middenkust het speelgoed verdelen onder kinderen in armoede.