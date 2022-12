Vlaamse regering verhoogt quota voor opleidingen arts en tandarts

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ging in overleg met de universiteiten om na te gaan of deze verhogingen haalbaar zijn. In 2023 en 2024 komen er nu extra middelen specifiek om de capaciteit van de artsenopleidingen te verhogen, zonder dat de kwaliteit daalt.

"Zonder extra dokters en tandartsen zullen Vlamingen in de toekomst veel langer moeten wachten op een afspraak. We moeten het historisch ontstane tekort versneld afbouwen, want we kunnen echt geen decennia meer wachten op extra artsen die vandaag al nodig zijn", motiveert minister Ben Weyts.

"Jarenlang hebben de Vlamingen zich moeten schikken naar federale bevelen, die trouwens achteloos naast zich neergelegd werden door de Franstaligen. Die tijd is voorbij. We gaan onze eigen weg", aldus Weyts.

"We willen het tekort aan artsen en tandartsen in Vlaanderen aanpakken en de ondertallen in Vlaanderen wegwerken. De werkdruk ligt hoog. In het belang van goede zorg voor elke Vlaming laten we meer kandidaten aan de studies beginnen zodat er dus meer kandidaten afstuderen en we de tekorten kunnen terugdringen", zegt minister Hilde Crevits.