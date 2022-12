Minder ondernemers starten een zaak op: "Er is veel onzekerheid"

Het afgelopen jaar is het aantal ondernemers dat een zaak opstart sterk gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Volgens zelfstandigenorganisatie UNIZO ging de afgelopen tien jaar het aantal startende ondernemingen in stijgende lijn. Die groei is nu gestopt. UNIZO hoopt dat de knik in de cijfers geen voorbode is van een daling de volgende jaren.