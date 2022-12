Waarom ligt er een "lichtzwaard" op Mars?

Het lijkt op bovenstaande foto een beetje op een lichtzwaard uit de "Star Wars"-films, maar het is in feite een staaltje genomen door Marsrover Perseverance. Het is het allereerste reservestaaltje uit de bodem van de Rode Planeet dat de rover heeft gedeponeerd. Projectmanager Rick Welch spreekt over "een sleutelmoment in de missie".