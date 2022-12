Na 35 jaar blijkt schilderij op Antwerpse zolder toch echte Magritte te zijn: "Vierkant uitgelachen, maar altijd in geloofd"

35 jaar geleden vond voormalig burgemeester van Rijkevorsel, Gust Van de Mierop, een schilderij op zolder in een pand in Antwerpen. Hij wist meteen dat het een schilderij van René Magritte was, maar daar twijfelden verschillende mensen aan. "Ik had een aantal panden in Antwerpen, studentenkoten en studio's, en dat ene pand was nog niet verhuurd", vertelt Van de Mierop. "Samen met mijn kinderen was ik dat aan het opruimen en toen we een kast wilden verplaatsten, viel daar een schilderij uit dat aan een haakje in de kast hing."