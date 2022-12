Comfortabele, stiptere en vooral meer treinen: het spoor heeft na 10 jaar opnieuw een beheersovereenkomst

De inhoud van de nieuwe overeenkomst is niet min. Om de nieuwe doelstellingen te bereiken, voorziet ze in extra treinen die ook meer onderweg zullen zijn. In Brussel komt dat neer op 5 uur extra per dag, tussen grote steden zo’n 3 uur, en op lokale lijnen 2 uur. Een uitbreiding van de vloot met gemiddeld 520 treinen extra per dag binnen tien jaar, moet daarbij helpen.