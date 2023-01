Nieuwe kanaalbrug in Heusden-Zolder is klaar en open voor het verkeer

Deze namiddag is de nieuwe brug over het Albertkanaal in Viversel (Heusden-Zolder) geopend voor het verkeer. De brug was pas een tweetal weken geleden ingevaren en alle wegaansluitingen zijn nu al klaar. Daarmee is ook de laatste brug over het Albertkanaal in Limburg verhoogd voor de containervaart. Alleen in Antwerpen moeten nog drie bruggen afgewerkt worden.