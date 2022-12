Bert Lauwers is vanaf 1 januari nieuwsombudsman bij VRT NWS: "Benieuwd naar relevante en zinvolle input van de kijker, de luisteraar en de lezer"

VRT-journalist Bert Lauwers neemt vanaf 1 januari de functie op van nieuwsombudsman bij VRT NWS. Hij volgt in die functie Tim Pauwels op, die in september na 6 jaar afscheid nam. "Het is een goede zaak dat de redactie beslist om de werking van het nieuwsombudsteam verder aan te houden, zeker in deze woelige nieuwstijden", aldus de kersverse nieuwsombudsman. "Ik blijf benieuwd naar relevante en zinvolle input van de kijker, de luisteraar en de lezer."