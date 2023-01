Protest in Bevel omdat de gemeente kindergraven gaat verplaatsen 

"In principe hebben we geen bezwaar tegen de aanleg van het park", legt Bats uit bij Radio2 in Antwerpen. "Het gaat voor ons vooral over de manier waarop de communicatie met de ouders van de overleden kinderen gebeurd is. De gemeente is pas met hen gaan praten nadat de beslissing om de graven te verplaatsen al genomen was. De ouders kregen dus gewoon de mededeling op hun bord, ze kunnen er niks meer aan veranderen. Hoe lang het ook geleden is, het blijft voor ouders die een kind verloren hebben heel gevoelig liggen."