Noorderhart Revalidatie & MS start met groepsrevalidatie voor mensen met Parkinson

Mensen met Parkinson zijn samen met hun manterzorger vanaf 10 januari 2023 welkom in Noorderhart Revalidatie & MS in Pelt. Ze starten er met een groepsrevalidatieprogramma. "De ziekte van Parkinson heeft impact op meerdere aspecten van het dagelijks leven", vertelt dokter Griet Gysemberg. "We willen meer informatie aanbieden over alle facetten van de ziekte van Parkinson, hen aanzetten tot meer bewegen en hen helpen met verwerven van kennis over hulpmiddelen in het dagelijkse leven. Ook het informeren over wetgeving is belangrijk."

Het programma bestaat uit 12 sessies van 2,5 uur waarbij een theoriesessie gekoppeld wordt aan een bewegingssessie. Verschillende therapeuten van het revalidatiecentrum zullen die sessies volgend jaar geven. “Elke therapeut binnen ons team heeft een expertise opgebouwd door ervaringsgericht te werken en door specifieke opleidingen te volgen.”, klinkt het.

Het programma wordt 3 keer per jaar aangeboden. De groep bestaat uit maximum 8 personen met de ziekte van Parkinson. Wie wil deelnemen, kan daarvoor contact opnemen met het medisch secretariaat via 011 809 112.