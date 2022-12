Ook Antwerps gerecht maakt zich zorgen over transport van gevangenen: "Onaanvaardbare situatie, rechtsstaat is in gevaar"

Maar ook in Antwerpen kampen ze met hetzelfde probleem. Gisteren kon naar verluidt geen enkele gevangene voor de raadkamer worden gebracht, vandaag had de raadkamer tegen de middag nog maar 9 van de 36 zaken kunnen behandelen. Ook bij de onderzoeksrechters en de correctionele rechtbank is de situatie vergelijkbaar. "Op alle fronten doen zich onaanvaardbare situaties voor. Zittingen lopen uren vertraging op en verschillende zaken moesten worden uitgesteld omdat de betrokkenen niet werden overgebracht", zegt persrechter Wendy Verhaegen. "Ook in de gevangenissen zijn er schrijnende toestanden, omdat gedetineerden niet naar het ziekenhuis kunnen worden gebracht voor noodzakelijke medische tussenkomsten. De goede werking van de rechtsstaat is in gevaar. We vragen dringend een oplossing voor die problemen."