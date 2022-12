Drie doden en drie gewonden bij schietincident in centrum van Parijs, verdachte opgepakt

De vermoedelijke dader is al opgepakt door de politie. Het Franse parket beschouwt het schietincident als voorbij. Het gaat om een Fransman van 69. Zijn motieven zijn nog niet bekend. Hij zou wel bekend zijn bij de politie wegens twee eerdere pogingen tot moord. Volgens de Parijse zender BFM TV zou hij vorig jaar een migrantenkamp hebben aangevallen.

Het schietincident van vandaag deed zich vlak bij het gebouw van een Koerdische vereniging voor. Er werd geschoten nabij het gebouw en ook in een restaurant aan de overkant van de straat en in een kapsalon. Volgens sommige bronnen zouden de twee doden ook Koerden zijn, maar dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Mogelijk had de vermoedelijke dader racistische motieven.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo uit op Twitter haar medeleven met de slachtoffers en hun families.