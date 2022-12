Politie pakt 2 mannen uit Gent op die gestolen auto's naar Ghana verscheepten

Het onderzoek naar het circuit van gestolen auto's is begin dit jaar gestart, en heeft de federale gerechtelijke politie naar enkele adressen in Gent en Laarne geleid. Vorige maandag zijn daar bij vijf huiszoekingen twee verdachten uit Gent opgepakt. Ze zouden auto's die in Nederland gestolen waren naar ons land gereden hebben. Ze stalden die in een loods in Laarne. "Daar werden ze dan in een container gereden, die naar de haven van Antwerpen gebracht werd", zegt Patrick Willocx van de FGP. "Via een zeeschip ging het dan richting Ghana, waar de auto's werden verkocht."