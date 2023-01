Vijftiende (!) keer goede keer: maak kennis met Kevin McCarthy, de nieuwe Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

De nieuwe voorzitter van het Huis is een man van eenvoudige komaf. Zijn moeder was huisvrouw en zijn vader was brandweercommandant. McCarthy's grootvader aan moederskant was een Italiaanse immigrant en zijn grootvader aan vaderskant was – zoals zijn naam doet vermoeden – Iers. Kevin McCarthy was de eerste Republikein van de familie, zijn ouders waren lid van de Democratische partij.

McCarthy is een politicus pur sang: hij wijdde zijn volledige volwassen leven aan de Amerikaanse politiek. Hij begon als stafmedewerker voor het Congreslid Bill Thomas en zat vier jaar in het deelstaatparlement van Californië. Begin 2007 kwam hij voor het eerst in het federale Huis van Afgevaardigden terecht, waar hij nu al 16 jaar een zitje heeft.

In 2015 probeerde McCarthy al eens voorzitter te worden, maar hij moest toen de duimen leggen voor Paul Ryan. Nochtans had John Boehner, de toenmalige voorzitter, McCarthy aangeduid als de ideale opvolger.

Zijn verlies had hij echter alleen aan zichzelf te danken. Tijdens een televisie-interview deed McCarthy enkele ongelukkige uitspraken over een parlementair onderzoek naar de aanslag in Benghazi in 2012 (islamistische militanten vielen toen een Amerikaans diplomatiek gebouw aan in Libië).

Uit zijn antwoorden leidde men af dat het onderzoek naar de aanslag politiek gemotiveerd was om Hillary Clinton, die in 2012 minister van Buitenlandse Zaken was, een hak te zetten. Later kwam McCarthy terug op zijn uitspraken, maar na de ongelukkige communicatie (of na de plotse beschuldigingen over een affaire met een andere politica) moest hij zijn droom om voorzitter te worden nog even in de koelkast steken.