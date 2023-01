Brussel zet extra beentje bij om hoofdstad van Europa te blijven

“Er is inderdaad een zeer grote concurrentiestrijd aan de gang tussen Luxemburg en vooral Straatsburg", bevestigt Damiaan de Jonge, woordvoerder van staatssecretaris Pascal Smet. “Maar momenteel zijn de meeste Europese instellingen in Brussel gevestigd, los van het feit dat alle parlementariërs eenmaal per maand naar het parlement in Straatsburg moeten verhuizen.”