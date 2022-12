RTBF-actie Viva for Life brengt recordbedrag van 8 miljoen euro op

De presentatoren van Viva for Life - Sara De Paduwa, Ophélie Fontana en Marco Leulier - werden op 17 december in Bertrix in de provincie Luxemburg opgesloten in een glazen huis, naar analogie met vroegere edities van Music for Life van Studio Brussel.

Ze maakten gedurende zes dagen en zes nachten 144 uur lang live radio maken. Deze tiende editie bracht 8.034.120 euro op.

De actie, in 2013 gelanceerd ter gelegenheid van 10 jaar radiozender VivaCité, heeft al 924 projecten ondersteund van verenigingen in Franstalig België die actief zijn in de strijd tegen kinderarmoede. Vorig jaar haalde de actie ruim 7,5 miljoen euro op.