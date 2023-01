Ruim honderd personeelsleden van Net Brussel jaarlijks slachtoffer van geweld

In 2020 ging het om 121 feiten, waarvan 97 in de vijf gewestelijke recyclageparken en 24 in de verschillende Brussels wijken. In 2021 steeg dat cijfer naar 132, 91 in de recyclageparken en 41 op het terrein. Dit jaar stond de teller in september op 75 feiten, waarvan 44 in de recyclageparken.



Volgens Net Brussel neemt de agressie verschillende vormen aan, zoals beledigingen, bedreigingen en herhaalde verbale agressie. Sommige mensen kruipen in voertuigen of proberen te stelen. Er wordt ook gedreigd met steekwapens en met stenen of glas gegooid. Vooral vrouwelijke personeelsleden worden geviseerd.

Weytsman verwijt minister Maron van een passieve aanpak en eist een strategie, samen met de politiezones en de gemeenten, voor een krachtdadig optreden tegen de aanvallers en steun aan het personeel.