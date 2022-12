Scholen uit Koekelare en Handzame schrijven honderden steunkaartjes voor Olivier Vandecasteele die in Iraanse gevangenis zit 

Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke is negen maanden geleden tijdens zijn werk voor een NGO in Iran opgepakt en veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar. Waarom hij in de gevangenis zit, is nog altijd niet duidelijk. De omstandigheden in de Iraanse cel zijn wel erbarmelijk. Uit protest is Vandecasteele zelf in hongerstaking gegaan.