Stad Antwerpen dooft de helft van alle openbare straatverlichting

De stad Antwerpen heeft een plan opgemaakt om te besparen op de openbare straatverlichting. De helft van alle lantaarns zal vanaf januari gedimd worden tussen 1 uur en 5 uur 's nachts. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over één lamp op de twee in elke straat. Sommige delen van de stad worden volledig verduisterd, andere blijven bewust wel verlicht. Het gaat dan om drukke verkeersassen, fietsostrades, passages onder bruggen, indstrieterreinen, en plekken rond ANPR-camera's of waar veel horeca en nachtleven is.