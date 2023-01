Stad Lier plaatst 15 hondenpoepbuizen op plaatsen waar geen straatvuilnisbakken meer zijn

De stad Lier heeft 15 hondenpoepbuizen geplaatst op plaatsen waar geen straatvuilnisbakjes meer zijn. "Een jaar geleden hebben we een evaluatie gedaan van de straatvuilnisbakjes", vertelt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "We hebben toen bekeken wat voor vuil daar eigenlijk in zat. We merkten dat er veel huisvuil in de vuilnisbakken werd gestopt. Sommige mensen hebben de gewoonte om hun huisvuil elke dag in de straatvuilnisbak te gooien, maar dat is niet de bedoeling. Dat zorgt voor overvolle vuilnisbakken en is sluikstort."