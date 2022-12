8 uitgaven die je dit jaar nog kan doen om minder belastingen te betalen

Wie gebruikmaakt van bijvoorbeeld poetshulp via dienstencheques, maakt dit jaar nog kans op een fiscaal voordeel. Er is wel een verschil voor inwoners van Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook als je weinig of geen belastingen betaalt, kun je dienstencheques bestellen en hetzelfde belastingvoordeel krijgen. De belastingvermindering wordt dan omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.