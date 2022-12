Vrachtwagenchauffeur redt valk op drukke baan in Laken: "Getoeter en gescheld konden me niet schelen"

Het valkje vloog op woensdagochtend de Vuurkruisenlaan over en een aanrijding met de vrachtwagen kon niet vermeden worden. "De vogel vloog tegen mijn vrachtwagen en bleef roerloos tussen mijn portier en de achteruitkijkspiegel steken", vertelt Abdülkadir. "Gelukkig is het daar zone 50 en reed ik niet zo snel, zodat de impact niet erg groot was."

Abdülkadir hoopte dat de valk lang genoeg bleef vasthangen om zich aan de kant te zetten: "Op de Vuurkruisenlaan zijn er geen uitwijkmogelijkheden en het was te druk om gewoon te stoppen. Maar even later viel hij toch. Ik ben direct gestopt en uitgestapt." De vogel bleef roerloos op de grond liggen, zegt Abdülkadir: "Als ik de andere automobilisten niet had tegengehouden, was hij waarschijnlijk meteen overreden."