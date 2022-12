"Trump zou geen president meer mogen worden": onderzoekscommissie over de bestorming Capitool in VS publiceert eindrapport 

Om tot die aanbeveling te komen, want dat is het eindrapport, verwijst de onderzoekscommissie eerst en vooral naar de gebeurtenissen tijdens de verkiezingsnacht van 2020. Toen verkondigde Trump valselijk de overwinning. Dat was volgens de commissie "met voorbedachte rade".

Ook zijn advocaat Rudy Giuliani zou in deze schuld treffen, want hij steunde de acties van de president. Toen daarna bleek dat de verkiezing niet in het voordeel van Trump uitdraaide, maakte hij ongefundeerde beweringen over grootschalige verkiezingsfraude.