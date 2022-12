Voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) spreekt voor het eerst na ontslag: "De bladzijde is omgedraaid"

Het gaat "al bij al goed" met voormalig staatssecretaris van Begroting en Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD), zegt ze in een interview in "De ochtend" op Radio 1. Een maand geleden kreeg ze de bons van haar partij, nadat ze volgens premier De Croo, nota bene een partijgenoot, een "materiële fout" had gemaakt in de begroting. In de cijfers die ze aan het parlement had gegeven, waren de kosten voor de definitieve verlaging van de btw op energie al meegerekend. Daardoor was het gat in de begroting plots veel groter dan de premier had gezegd. In de aangepaste documenten bleken dan nog eens fouten geslopen te zijn.