Triple Challenge Team uit Gent loopt Warmste Ultra Marathon van 160 km tot Warmste Dorp in Hasselt

En die eindmeet hebben ze rond 12 uur behaald. "We hebben het gehaald. Dat is het leukste", zegt Filip trots terwijl hij het stadhuis van Hasselt passeert. "Sommige lopers hebben af en toe wel even gerust maar Wannes heeft de volledige 160 kilometer aan een stuk gelopen."

"Het is de eerste keer dat ik meer dan 100 kilometer loop", zegt Wannes. "De laatste kilometers was het toch serieus afzien. Maar als ik dacht aan de reden waarvoor we het doen: iedereen hoort thuis in onze maatschappij, ging de pijn weg en kon ik alweer een stukje verder. Mensen met een beperking hebben ook een bepaalde pijn te verwerken en dat hebben we met deze actie onder de aandacht gebracht. "